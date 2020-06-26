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他貼出外籍移工的「夏日特餐」 網友驚嚇：快吐了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出公司裡外籍移工所抓來吃的金龜子照片，讓人看了頭皮發麻。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友貼出公司裡外籍移工所抓來吃的金龜子照片，讓人看了頭皮發麻。 圖／翻攝自「爆廢公社」

天氣炎熱總讓人吃不下東西，許多人都會吃些酸辣食物來開胃，不過在外國有些人吃的東西就相當特別，甚至讓人覺得很噁心。一名網友在臉書PO出公司裡外籍移工的「夏日特餐」，竟然是一盤「金龜子」，照片一出讓許多人看了頭皮發麻，直呼「快吐了」

從原PO在臉書「爆廢公社」貼的照片裡可看到，桌上擺了兩盤東西，一盤是上面有小黃瓜、竹筍、辣椒、胡蘿蔔所做出來的涼拌菜餚，看起來相當可口，但另一盤上面卻堆疊了數十隻金龜子，滿滿的一盤讓人看了起雞皮疙瘩，原PO還寫道「這是我們公司外籍的夏日特餐」，讓許多網友看了驚訝又好奇，不解怎麼會有人吃金龜子？

照片一出讓許多網友議論紛紛，「這個能吃嗎？」、「這綠龜，拉屎龜，很臭的」、「這個大便很臭欸」、「我吃過金龜子，味道很臭」、「他們的壯陽聖品」、「怎麼吃？炸過嗎？還是過水吃啊？」、「天啊～我小時候鄉下的玩具被吃了」、「照片感受得到ㄎㄠㄎㄠ的聲音」、「我剛剛看成檳榔」、「難怪很久都看不到金龜子了」、「金龜子讓我想到一部台灣電影『報告班長』」、「台灣檳榔啦」。

還有網友也分享自己公司外籍移工的口味，「金龜子我真的看過泰勞吃，還吃涼拌生豬肝差點嚇死我」、「我公司外勞前幾天也抓了一堆回來炸，吃的時候翅膀要拔掉，炸完配金門38，還問我要不要吃，我都快昏倒了」、「聽說有的還會吃荔枝椿象」、「我公司泰勞吃獨角仙，之前看他們抓上百支用炸的」、「之前在工廠有外勞會抓蟬去炸來吃，有一天吃午餐的時候外勞夾了一隻給我，我咬了一口，整整一個禮拜吃不下東西」。

一名網友貼出公司裡外籍移工所抓來吃的金龜子照片，讓人看了頭皮發麻。 圖／翻攝自「爆廢公社」
一名網友貼出公司裡外籍移工所抓來吃的金龜子照片，讓人看了頭皮發麻。 圖／翻攝自「爆廢公社」

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