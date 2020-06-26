她按下車鈴沒響還引來司機關切 抬頭看糗爆：搭公車8年沒看過

有搭過公車和客運的民眾都知道，車上設有「下車鈴」供乘客要下車時按，但因為近年來頻頻傳出公車性騷擾事件，也因此現在車上多設置了一個「性騷擾鈴」，來確保乘客權益。不過有一名女網友日前下班搭公車回家時，卻誤按了「性騷擾鈴」，不僅讓司機緊張萬分，自己也覺得糗爆了。

這名女網友在《Dcard》寫道自己因為沒有駕照，只好搭公車上下班通勤，日前她下班搭車，一上車就開始用手機看影片，就在快到家時她按了下車鈴卻沒聽到鈴聲，原PO以為是壞掉了或者是自己將耳機開降噪音功能，所以才沒聽到聲音，但這時有一名女乘客也準備要下車，按了下車鈴卻發出聲響，這讓原PO看了相當納悶。

因為當時車上很暗，原PO打開手機上的手電筒一照，這才發現自己搞了烏龍。原來她沒仔細看，竟將「性騷擾鈴」當成「下車鈴」按，「搭公車搭了8年完全沒看過」，難怪公車司機很緊張的跑來問她發生什麼事？是否被騷擾？原PO趕緊解釋是自己按錯，事後她把這件糗事告訴同學，讓同學聽了笑到肚子痛。

原PO的糗事也笑翻許多網友，「我從來沒看過！也長太像」、「咦…性騷擾鈴不是都有用蓋子特別蓋著嗎？」、「哇！好久沒搭公車了，居然多了這麼多的鈴」、「第一次看到耶，好新鮮」。還有人也坦承自己也曾做過這樣的事，「我也沒看過性騷擾鈴，但是我不小心按到過無障礙鈴」、「沒事兒，我也按過，隔壁的阿婆：『小姐，妳按錯了』，真是丟臉到想找個縫躲起來」、「我也按過，而且還連續不小心按了兩次」、「我也按過，然後整車只有我跟朋友，有夠尷尬」。