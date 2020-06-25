麥當勞衛生紙長短不一有玄機？釣出4年員工「專業解答」

連鎖速食業者「麥當勞」，因為餐點多樣化加上常有促銷活動，不少民眾會前往消費。但可能僅有少數的人注意到，裡面提供的「衛生紙」長短不一，有網友好奇為什麼不要對折，像一般衛生紙那樣，這個疑問也意外釣出在裡面服務4年的員工替大家「專業解答」。

網友在「Dcard」發文說，從小一直懷疑麥當勞衛生紙長度很不一般，不懂為什麼不要對折，像一般衛生紙那樣，日前他到麥當勞消費，點了一杯無糖綠茶，發現杯子外面濕濕的，拿著喝不舒服，於是順手把衛生紙貼上去，結果不偏不倚剛剛好，也開心分享「發現生活知識，小確幸！」。

網友好奇麥當勞的餐巾紙為什麼長短不一。 圖／Dcard

發文完也引發其他網友討論「可是，長度剛好跟兩邊不一樣長，這兩件事沒關係啊」、「超商的餐巾紙也是長短不一」、「如果你把衛生紙整個打開，可以繞一圈杯子外圍，不過會差一點點，你可以試試看」，這個問題也意外釣出任職4年的麥當勞員工回答「只是為了方便拿而已，Rush的時候遇到摺痕朝下的會翻臉誰放的，有夠難拿」。