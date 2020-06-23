日本設計師發想「OK繃車票」 網友讚：再也不會弄丟

在日本旅遊時，搭乘地鐵或電車通常是不二選擇：有些人可以熟門熟路的使用電子票證輕鬆的往來在各站之間，有些人則需要查看地鐵路線圖，看了好久才能夠算好自己要搭乘的目的地和該支付的票價。而如果未能使用電子票證，那麼就必須看好手上的票券，否則一旦弄丟，可就欲哭無淚。

日本設計師辻尾一平，日前就在推特上展示了自己的設計，試圖解決這個問題。他將車票設計成OK繃的款式，上方標示了「出發站」、「票價區間」、「搭乘路線」等。根據J-town的報導，這個發想來自於辻尾一平的童年經驗，「雖然最近大家多半都是使用電子票證，票券的需求少了很多，不過這種非數位形式的趣味，我覺得還蠻不錯的。我自己以前出門的時候，也有奶奶幫我買票的經驗，還記得那個時候總是特別興奮。如果小孩子可以透過這種車票獲得快樂，同時又可以防止車票遺失的話，也許是一石二鳥的做法。」

辻尾一平的設計一貼出，許多人都紛紛在下方留言討論，許多人紛紛稱讚「可愛」、「有趣」、「絕對不會再弄丟了」、「希望能夠真正商品化」；不過，也有網友指出，這種設計對於現行售票機和驗票閘門而言都是不實用的設計，尤其是當票券大量接觸到人的皮脂或汗水、又被長時間彎折以後，勢必會造成讀取困難的狀況。

日本設計師辻尾一平所設計的「OK蹦車票」，不但標示了出發地，還有各路線的顏色作為點綴。圖／ Twitter