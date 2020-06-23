挖到寶！她上市場買鳳梨 老闆搬出「連體5胞胎」秒買單

每年3-7月正值鳳梨產季，不少人會買回家享用酸甜滋味，近日有女網友到市場選購水果，沒想到卻意外發現「連體鳳梨」，正當她高興自己撿到寶時，老闆又從後頭搬出驚喜，接著表示「算妳有眼光，這顆賣妳好了」，讓她嗨翻直呼「我還不買爆」。

原PO在「Dcard」發文寫道，這天去買3顆100的鳳梨，結果看到3顆連在一起的鳳梨，外觀宛如孔雀開屏，於是好奇問店家這樣算幾顆，原本老闆猶豫要算1顆還是3顆，最後霸氣表示「3顆30元聽起來比較便宜」，超佛心價格讓她又驚又喜，怎料下一秒對方拿出5胞胎鳳梨，並說「這顆有更多顆，一樣算30元，看起來就更便宜」，聽完這番話原PO秒掏出錢包買單。

貼文曝光後，引來眾人熱議，「笑死，根本把整個鳳梨田買回家」、「真的好划算」、「老闆計畫通」、「我密集恐懼症整個發作起來」、「被可愛的老闆笑死」、「孔雀開屏的鳳梨」、「我覺得看起來好恐怖」、「太好笑了，這我一定買」。

另外有專業網友解釋連體鳳梨的生成原因，「會長成這麼多顆連在一起的樣子，可能是因為Nondisjunction（無分離）的關係，讓那顆鳳梨細胞的染色體有很多套，形成多倍體，這跟很多顆連在一起的草莓是同樣的道理。」