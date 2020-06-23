快訊

「私菸案」被記大過 蔡英文警衛室主任仍晉升少將

脫歐與抗中「雙殺」下 CPTPP成英國經濟突圍希望？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

笑翻！日本雕刻家「太自戀」 打造一群喵星人擁戴場景

香港01 / 夏洛特
日本有雕刻家以木雕創作了「貓群追星」的壯觀畫面。圖擷自Twitter@hanafusa_sakura
日本有雕刻家以木雕創作了「貓群追星」的壯觀畫面。圖擷自Twitter@hanafusa_sakura

貓奴最大的夢想，莫過於受喵星人歡迎。

日本青森縣雕刻家「花房sakura」（網名）以可愛的貓貓木雕見稱。近日她一口氣創作了20多隻高舉雙手的喵星人木雕，並將之置放在一處小台階下，形成貓群追星的壯觀畫面。

她隨後更親身上陣，站在台上假裝被多隻「貓咪」擁戴。

逼真場景讓不少貓奴網民為之瘋狂，紛紛留言表示好想到現場試玩，享受被「貓咪」重視的感覺。

延伸閱讀：

【趣一趣】灰貓佔坐電腦鍵盤　主人抱極都唔走好無奈

趣一趣│喵星人躲在門邊偷窺　鬼祟眼神令貓奴爆笑

文章授權轉載自《香港01》

貓咪 喵星人 日本

延伸閱讀

影／自己的肉肉自己賺！日動物園募資 稀有回禮超吸睛

菜市場鴨仔蛋孵出可愛小鴨 爸爸被萌翻「一回家就吸鴨」

高級無葉片風扇一開箱就被貓主子佔據 網笑：超識貨

500隻法鬥擠滿飛機出現脫水症狀 38隻幼犬落地前已死亡

相關新聞

笑翻！日本雕刻家「太自戀」 打造一群喵星人擁戴場景

貓奴最大的夢想，莫過於受喵星人歡迎。日本青森縣雕刻家「花房sakura」（網名）以可愛的貓貓木雕見稱。近日她一口氣創作了20多隻高舉雙手的喵星人木雕，並將之置放在一處小台階下，形成貓群追星的壯觀畫面。她隨後更親身上陣，站在台上假裝被多隻「貓咪」擁戴。逼真場景讓不少貓奴網民為之瘋狂，紛紛留言表示好想到現場試玩，享受被「貓咪」重視的感覺。

網瘋傳神奇水管「九彎十八拐」好傻眼 裝修師傅這樣說

水管是家中裝修重要一環，有網民近日分享一個接駁方法極之奇怪的水龍頭，令人摸不着頭腦。圖中的水管經過「九彎十八拐」才接到水龍頭，與一般家用水管截然不同。有網民笑言是「重工業風」設計，又指可以掛毛巾；而網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問時指，該設計相信沒有實際功能，「應該只為搞笑」。

桌遊店牆壁破洞出現「粉紅色肉塊」 網震驚：一看以為是內臟

家中牆面如果滲出任何物體，恐怕會令不少民眾嚇壞，不過只要仔細觀察，就可以找出滲透來源。日本有一桌遊店老闆近期在推特上發文分享，只見他上傳的照片上，店內的牆壁破洞冒出一大團粉紅色肉塊，令不少網友震驚，一看還以為是內臟，不過事後老闆也在下方留言揭真相，並表示已經將肉塊再利用了。

外國人拿「拜拜盤裝食物」大讚有特色 她嚇傻：該說實話嗎？

東西方風俗民情與文化大不同，很常因為不了解而鬧出笑話，日前有女網友到外國朋友家作客，對方熱情招待自己煮的食物，然而這個裝食物的「紅色圓盤」越看越奇怪，因為竟是祭祀使用的盤子，讓她猶豫是否該說出實話，畫面在網上曝光，眾人全笑瘋直呼「神明聯名款」。

加班3小時破解！日高中生用失傳文字寫作文 班導回敬「滿江紅」

國小的求學時期，孩子們就已經開始培養寫作的能力，從寫簡單的詩詞創作到國高中的長篇作文，無不是激發思考能力的練習。不少導師在批改學生的作文時，都會遇到一些奇葩的作文內容。日本有一位調皮的學生，故意用「暗號」來寫作，竟讓老師加班三小時解密，最後竟然還批改完成！

日本人熱愛生雞蛋拌飯台灣流行不起來？內行人點出關鍵

生雞蛋拌飯是日本人能直達靈魂深處的美食，用簡單的材料，就能突顯出這道平凡料理，常常能在日本連續劇或是動漫、電影中看到，日本人熱愛生雞蛋拌飯的程度遠可能超過一般人想像，有網友好奇「生雞蛋拌飯真的這麼好吃嗎？」也疑問台灣的雞蛋也能做生雞蛋拌飯嗎。

手作饅頭出爐見「崩壞臉」 她自嘲：雪寶五代同堂

現在有不少人會在家動手做餅乾、蛋糕、吐司、饅頭等，除了比較健康外也能獲得成就感，日前有女網友在網上分享雪寶芝麻包食譜，沒想到竟意外做出「五代同堂」的模樣，成品照在網上曝光，引來網友笑翻直呼「好歡樂的雪寶一家老小」。

餐廳店員獻唱《分手快樂》安慰失戀客 網笑：全店都知他分手

感情中最讓人痛苦與難熬的莫過於失戀，身為朋友能做的就是陪伴療傷，日前有網友和失戀友人到台中知名燒肉店用餐，沒想到服務生送完甜點後竟貼心獻唱《分手快樂》，並在盤子上寫「下一個會更好」，超暖心舉動讓他大讚「感謝員工的熱情服務」。

老師聯絡簿告狀！媽看完傻眼 1.8萬人笑：遺傳爸爸基因無誤

小朋友古靈精怪的行為，總讓家長們好氣又好笑，日前有名媽媽看完兒子的聯絡簿後，臉上瞬間三條線，照片在網上曝光，吸引1.8萬人按讚留言，更釣出不少相同經驗的爸爸媽媽。

趁婆婆不在清冰箱挖出兩塊「翡翠」？ 真相曝光讓媳婦好崩潰

長輩習性節儉，沒吃完的食物總是習慣放在冰箱裡暫存，也不知道是忘記了還是捨不得丟，許多食物就這樣放在冰箱裡可能10天半個月，甚至好幾年都有。一名女網友昨（18）日在清冰箱時，竟然看到一塊不知名的物體，上頭還有一大片綠色粉末，事後才知道這是婆婆放在冰箱裡的甜粿，讓女網友看了快崩潰。

她驚見生雞蛋「滲出濃稠血」 內行網友曝：雞輸卵管出血

一般雞蛋會呈現透明的蛋清和橘黃色的蛋黃，不過有網友近期發文分享，表示自己買到了滲血雞蛋，雞蛋在盒子中滴出濃稠紅色液體，且外觀還有淡淡斑點，原PO將雞蛋打出後，發現裡面的蛋黃、蛋清都出現紅色液體，且有陣陣臭味，對此有內行網友指出這種蛋是母雞輸卵管出血造成，煮熟後仍可以正常食用。

青蛇遭路殺！ 巡山員拿比例尺撿屍一靠近卻爆笑

日前陽明山國家公園巡山員見到路上有隻「青蛇」一動也不動的躺在路中，心想牠可能遭到路殺（車禍死亡），並祈禱牠還有一絲氣息可以救治，但沒想到接近一看，竟是一條「大眼仔」盯著他，讓他瞬間哭笑不得並表示「原來我的眼睛業障重啊⋯⋯」。

熱門新聞

奧客買早餐嫌食物都冷了 老闆吩咐店員用一招反擊

她大讚吐司超絕配「特殊吃法」 內行網友：我每天都這樣吃

南韓女排李多英甜美外貌超吸睛 網友大喊：想戀愛

她想問蛋糕店外送 店員一句超幽默回答網友笑翻

電表壞3年未察覺遭補收3萬電費 屋主怨：明明有按時繳費

他好奇大學讀什麼科系最爽？ 網點1科系：吃喝玩樂超級爽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。