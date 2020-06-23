笑翻！日本雕刻家「太自戀」 打造一群喵星人擁戴場景

貓奴最大的夢想，莫過於受喵星人歡迎。日本青森縣雕刻家「花房sakura」（網名）以可愛的貓貓木雕見稱。近日她一口氣創作了20多隻高舉雙手的喵星人木雕，並將之置放在一處小台階下，形成貓群追星的壯觀畫面。她隨後更親身上陣，站在台上假裝被多隻「貓咪」擁戴。逼真場景讓不少貓奴網民為之瘋狂，紛紛留言表示好想到現場試玩，享受被「貓咪」重視的感覺。

2020-06-23 11:20