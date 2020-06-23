聽新聞
test
0:00 / 0:00
笑翻！日本雕刻家「太自戀」 打造一群喵星人擁戴場景
貓奴最大的夢想，莫過於受喵星人歡迎。
日本青森縣雕刻家「花房sakura」（網名）以可愛的貓貓木雕見稱。近日她一口氣創作了20多隻高舉雙手的喵星人木雕，並將之置放在一處小台階下，形成貓群追星的壯觀畫面。
她隨後更親身上陣，站在台上假裝被多隻「貓咪」擁戴。
逼真場景讓不少貓奴網民為之瘋狂，紛紛留言表示好想到現場試玩，享受被「貓咪」重視的感覺。
ライブハウスごっこができる装置。— 花房さくら (@hanafusa_sakura) June 9, 2020
\\全国のライブハウスを応援しています// pic.twitter.com/cOgkLi1iP3
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言