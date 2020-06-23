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網瘋傳神奇水管「九彎十八拐」好傻眼 裝修師傅這樣說
水管是家中裝修重要一環，有網民近日分享一個接駁方法極之奇怪的水龍頭，令人摸不着頭腦。圖中的水管經過「九彎十八拐」才接到水龍頭，與一般家用水管截然不同。有網民笑言是「重工業風」設計，又指可以掛毛巾；而網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問時指，該設計相信沒有實際功能，「應該只為搞笑」。
從網民分享的圖片可見，水管從出水處轉了15個直角彎之後才駁到水龍頭的位置，而且上下左右的方向都齊備，但其實兩處的距離只有半個洗手盆，是典形「小事化大」、「簡單複雜化」。發帖網民無奈表示，「真心不懂」，又問：「有沒有水管師傅要出來解答一下這設計？」
有人見到圖片，猜測特意增長水管的意義，舉出例如「材料買多了」、「掛毛巾」、「多個掛東西的位置」、「儲水位」、「重工業風」等爆笑原因。「裝修佬」在訪問中表示，相信圖中設計「應該只為搞笑」，並指出「轉這麼多彎」可能會增加漏水風險。
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文章授權轉載自《香港01》
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