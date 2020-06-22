桌遊店牆壁破洞出現「粉紅色肉塊」 網震驚：一看以為是內臟

家中牆面如果滲出任何物體，恐怕會令不少民眾嚇壞，不過只要仔細觀察，就可以找出滲透來源。日本有一桌遊店老闆近期在推特上發文分享，只見他上傳的照片上，店內的牆壁破洞冒出一大團粉紅色肉塊，令不少網友震驚，一看還以為是內臟，不過事後老闆也在下方留言揭真相，並表示已經將「肉塊」再利用了。

這位桌遊店老闆在推特上發文貼出幾張照片，店內牆壁的破洞滲出粉紅色物體，且體積越來越大，乍看之下有點像肉塊，而原PO有在推文表示這種場景就像是地獄一樣，對此不少網友則紛紛留言，「我以為是內臟誒」、「我以為是進擊的巨人」、「看起來像是寄生蟲誒哈哈哈哈」、「我以為是一隻變異的烏龜」、「看起來就像是脂肪瘤」、「看起來太可怕了吧」。

不過，原PO後來也解答說到自己用了發泡填縫劑，想要填補牆上破洞，沒想到塗了太多，導致發泡填縫劑滲出來，之後還不斷膨脹，而原PO事後也突發奇想，用美工刀將發泡填縫劑切除，把它用來當做店內的裝飾。