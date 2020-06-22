快訊

石垣市議會通過 釣魚台列嶼地址改名「尖閣」登野城

嚴重關切無用？國際抗議國安法 仍難解香港困境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桌遊店牆壁破洞出現「粉紅色肉塊」 網震驚：一看以為是內臟

聯合新聞網 / 綜合報導
桌遊店牆上破洞出現類似肉塊的粉紅色物體。圖擷自Twitter
桌遊店牆上破洞出現類似肉塊的粉紅色物體。圖擷自Twitter

家中牆面如果滲出任何物體，恐怕會令不少民眾嚇壞，不過只要仔細觀察，就可以找出滲透來源。日本有一桌遊店老闆近期在推特上發文分享，只見他上傳的照片上，店內的牆壁破洞冒出一大團粉紅色肉塊，令不少網友震驚，一看還以為是內臟，不過事後老闆也在下方留言揭真相，並表示已經將「肉塊」再利用了。

這位桌遊店老闆在推特上發文貼出幾張照片，店內牆壁的破洞滲出粉紅色物體，且體積越來越大，乍看之下有點像肉塊，而原PO有在推文表示這種場景就像是地獄一樣，對此不少網友則紛紛留言，「我以為是內臟誒」、「我以為是進擊的巨人」、「看起來像是寄生蟲誒哈哈哈哈」、「我以為是一隻變異的烏龜」、「看起來就像是脂肪瘤」、「看起來太可怕了吧」。

不過，原PO後來也解答說到自己用了發泡填縫劑，想要填補牆上破洞，沒想到塗了太多，導致發泡填縫劑滲出來，之後還不斷膨脹，而原PO事後也突發奇想，用美工刀將發泡填縫劑切除，把它用來當做店內的裝飾。

原PO事後將發泡填縫劑切除，當作裝飾。圖擷自Twitter
原PO事後將發泡填縫劑切除，當作裝飾。圖擷自Twitter

桌遊 日本

延伸閱讀

外國人拿「拜拜盤裝食物」大讚有特色 她嚇傻：該說實話嗎？

逛全聯遇大叔問「幫我看檳榔多少錢」 真相曝光網笑：滿100送2粒

便當店為何常供應紫菜湯？ 網曝「2大關鍵」隨便用都好喝

大樓電梯突「碰」一聲停住 他將門打開一看嚇傻

相關新聞

桌遊店牆壁破洞出現「粉紅色肉塊」 網震驚：一看以為是內臟

家中牆面如果滲出任何物體，恐怕會令不少民眾嚇壞，不過只要仔細觀察，就可以找出滲透來源。日本有一桌遊店老闆近期在推特上發文分享，只見他上傳的照片上，店內的牆壁破洞冒出一大團粉紅色肉塊，令不少網友震驚，一看還以為是內臟，不過事後老闆也在下方留言揭真相，並表示已經將肉塊再利用了。

外國人拿「拜拜盤裝食物」大讚有特色 她嚇傻：該說實話嗎？

東西方風俗民情與文化大不同，很常因為不了解而鬧出笑話，日前有女網友到外國朋友家作客，對方熱情招待自己煮的食物，然而這個裝食物的「紅色圓盤」越看越奇怪，因為竟是祭祀使用的盤子，讓她猶豫是否該說出實話，畫面在網上曝光，眾人全笑瘋直呼「神明聯名款」。

加班3小時破解！日高中生用失傳文字寫作文 班導回敬「滿江紅」

國小的求學時期，孩子們就已經開始培養寫作的能力，從寫簡單的詩詞創作到國高中的長篇作文，無不是激發思考能力的練習。不少導師在批改學生的作文時，都會遇到一些奇葩的作文內容。日本有一位調皮的學生，故意用「暗號」來寫作，竟讓老師加班三小時解密，最後竟然還批改完成！

日本人熱愛生雞蛋拌飯台灣流行不起來？內行人點出關鍵

生雞蛋拌飯是日本人能直達靈魂深處的美食，用簡單的材料，就能突顯出這道平凡料理，常常能在日本連續劇或是動漫、電影中看到，日本人熱愛生雞蛋拌飯的程度遠可能超過一般人想像，有網友好奇「生雞蛋拌飯真的這麼好吃嗎？」也疑問台灣的雞蛋也能做生雞蛋拌飯嗎。

手作饅頭出爐見「崩壞臉」 她自嘲：雪寶五代同堂

現在有不少人會在家動手做餅乾、蛋糕、吐司、饅頭等，除了比較健康外也能獲得成就感，日前有女網友在網上分享雪寶芝麻包食譜，沒想到竟意外做出「五代同堂」的模樣，成品照在網上曝光，引來網友笑翻直呼「好歡樂的雪寶一家老小」。

餐廳店員獻唱《分手快樂》安慰失戀客 網笑：全店都知他分手

感情中最讓人痛苦與難熬的莫過於失戀，身為朋友能做的就是陪伴療傷，日前有網友和失戀友人到台中知名燒肉店用餐，沒想到服務生送完甜點後竟貼心獻唱《分手快樂》，並在盤子上寫「下一個會更好」，超暖心舉動讓他大讚「感謝員工的熱情服務」。

老師聯絡簿告狀！媽看完傻眼 1.8萬人笑：遺傳爸爸基因無誤

小朋友古靈精怪的行為，總讓家長們好氣又好笑，日前有名媽媽看完兒子的聯絡簿後，臉上瞬間三條線，照片在網上曝光，吸引1.8萬人按讚留言，更釣出不少相同經驗的爸爸媽媽。

趁婆婆不在清冰箱挖出兩塊「翡翠」？ 真相曝光讓媳婦好崩潰

長輩習性節儉，沒吃完的食物總是習慣放在冰箱裡暫存，也不知道是忘記了還是捨不得丟，許多食物就這樣放在冰箱裡可能10天半個月，甚至好幾年都有。一名女網友昨（18）日在清冰箱時，竟然看到一塊不知名的物體，上頭還有一大片綠色粉末，事後才知道這是婆婆放在冰箱裡的甜粿，讓女網友看了快崩潰。

她驚見生雞蛋「滲出濃稠血」 內行網友曝：雞輸卵管出血

一般雞蛋會呈現透明的蛋清和橘黃色的蛋黃，不過有網友近期發文分享，表示自己買到了滲血雞蛋，雞蛋在盒子中滴出濃稠紅色液體，且外觀還有淡淡斑點，原PO將雞蛋打出後，發現裡面的蛋黃、蛋清都出現紅色液體，且有陣陣臭味，對此有內行網友指出這種蛋是母雞輸卵管出血造成，煮熟後仍可以正常食用。

青蛇遭路殺！ 巡山員拿比例尺撿屍一靠近卻爆笑

日前陽明山國家公園巡山員見到路上有隻「青蛇」一動也不動的躺在路中，心想牠可能遭到路殺（車禍死亡），並祈禱牠還有一絲氣息可以救治，但沒想到接近一看，竟是一條「大眼仔」盯著他，讓他瞬間哭笑不得並表示「原來我的眼睛業障重啊⋯⋯」。

她電鍋料理中加入一蔬菜 滾後開蓋卻驚見「盤絲洞」

電鍋料理不用顧火侯，只需要把所有食材放進鍋中再按下炊飯即可，非常方便，不過日前有一名網友在電鍋中放入許多蔬菜、秋葵以及蛋，但沒想到在煮熟後打開卻發現整鍋料理變成「盤絲洞」，特殊料理也讓網友紛紛留言「好驚人的料理，還以為發霉了」。

百年前超帥日本教師撞臉吳怡農 網友驚呼：時空旅人

近日因交通部觀光局推出活動，只要名字中有「龜」的民眾即可免費登上龜山島，掀起一陣話題。國立台南女中粉絲專頁也跟上潮流，翻出近百年前的畢業紀念冊，找到一位超帥教師「米田龜太郎」，被眼尖網友發現這名教師竟意外撞臉吳怡農，讓網友驚呼「時空旅人」。

熱門新聞

逛全聯遇大叔問「幫我看檳榔多少錢」 真相曝光網笑：滿100送2粒

外國人拿「拜拜盤裝食物」大讚有特色 她嚇傻：該說實話嗎？

鰻魚飯價格貴罐頭卻便宜？ 網揭主因「兩者差很大」

大樓電梯突「碰」一聲停住 他將門打開一看嚇傻

他問去壽司郎要吃什麼才專業？ 網激推1產品：沒有其他

全聯開賣「紅豆粉粿珍珠冰棒」 網暴動：3種願望一次滿足

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。