外國人拿「拜拜盤裝食物」大讚有特色 她嚇傻：該說實話嗎？

東西方風俗民情與文化大不同，很常因為不了解而鬧出笑話，日前有女網友到外國朋友家作客，對方熱情招待自己煮的食物，然而這個裝食物的「紅色圓盤」越看越奇怪，因為竟是祭祀使用的盤子，讓她猶豫是否該說出實話，畫面在網上曝光，眾人全笑瘋直呼「神明聯名款」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，美國朋友下廚煮飯，但裝食物的容器卻讓她嚇傻，因為對方竟將拜拜盤當成餐盤使用，只見圓盤上印有龍與鳳，平常大家用它裝水果、餅乾來祭祀神明，初次見到這種用法讓她難以下嚥。不過，外國朋友十分喜歡紅色盤子，一次買了好幾個要送給美國家人，大讚「便宜又具有台灣特色」。

貼文一出，引來1.1萬人按讚留言，「升級版：與神明同款」、「就讓他活在美好的記憶裡吧！」、「與神同行」、「跟他說這個適合放沙拉」、「把妳當公媽的概念」、「建議他買整組的，比較有氣氛」、「點幾支香可以增加氣氛和情趣」、「有點可怕，但是也太可愛」 、「我想用聖杯喝葡萄酒不知道行不行」 。