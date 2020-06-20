加班3小時破解！日高中生用失傳文字寫作文 班導回敬「滿江紅」

孩子們在求學時期就開始培養寫作的能力，從寫簡單的詩詞創作到國高中的長篇作文，無不是激發思考能力的練習，不少導師在批改學生的作文時，都會遇到一些奇葩的作文內容。日本有一位調皮的學生，故意用「暗號」來寫作，竟讓老師加班三小時解密，最後成功解密！

此則趣事發生在日本的高中，一位16歲的高中生，因為看到老師出作文題目時，在尾端註明：「也可以用日文以外的文字書寫」，讓他突發奇想，將日文轉為現已失傳的「盧恩字母」（Runes）寫作，且將兩張稿紙寫得滿滿的。原本以為會被老師退回，沒想到收到「滿江紅」的考卷，滿滿紅字都是老師所解出的日文羅馬拼音，讓他又驚又喜「我的班導好厲害！」

不只如此，導師破解盧恩字母並批改完成後，還在考卷下方留言：「花了我3小時半解讀，雖然寫得不錯，但請用一般方式寫作文」，同時蓋上一個「你很努力呢」的章，並在旁邊強調「這個章是在誇獎我自己，給我付加班費！」令他哭笑

不得，並將考卷分享在推特上，也讓看到作文的網友紛紛表示「老師好有耐心」、「這樣的老師不多了」、「這是在霸凌老師吧」、「給自己蓋印章超可愛」、「羨慕有這種老師，給自己印章好可愛哈哈」、「這個學生很幸運，遇到一個好老師」。

不過這場師生解密大戰並非只此一場，從該高中生的推特可以發現，除了拿盧恩字母寫暗號作文外，他還使用《寶可夢》的「未知圖騰」寫日記，也讓網友們期待老師會給什麼評語。