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日本人熱愛生雞蛋拌飯台灣流行不起來？內行人點出關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
日本人普遍可以接受生雞蛋拌飯，但台灣卻顯少見有人吃。 圖／ingimage
日本人普遍可以接受生雞蛋拌飯，但台灣卻顯少見有人吃。 圖／ingimage

生雞蛋拌飯是日本人能直達靈魂深處的美食，用簡單的材料，就能突顯出這道平凡料理，常常能在日本連續劇或是動漫、電影中看到，日本人熱愛生雞蛋拌飯的程度可能遠超過一般人想像，有網友好奇「生雞蛋拌飯真的這麼好吃嗎？」也疑問台灣的雞蛋也能做生雞蛋拌飯嗎。

網友在PTT八卦版問到，日本人很常吃生雞蛋拌飯，簡單快速又方便，一碗熱騰騰的白飯加上一顆現打的生雞蛋，再加一點醬油攪拌即可完成，但他好奇真的有這麼好吃嗎，另外，他也表示對台灣生雞蛋等級實在沒什麼信心，不敢用台灣的雞蛋來做生雞蛋拌飯，只敢把蛋煮熟才吃，他也好奇想問日本的生雞蛋拌飯到底好不好吃。

不少網友熱烈回應「真的很好吃，我超愛」、「日本雞蛋不會腥，拌飯很讚」、「日本的蛋味道不一樣，真的好吃」但也有人認為「根本沒味道啊」、「只會把整碗飯弄得糊糊的」、「很噁，就生雞蛋拌飯加點醬油」也有人分享做法「加了醬油以後，雞蛋、納豆、山藥、秋葵四個一起拌下去，破戒吃個四五碗沒問題」。

也有內行人指出，雞蛋可以吃和可以生吃是兩件事，日本雞蛋上面的賞味期限，通常是可以生吃的期限，然而台灣也有高品質洗選蛋，但是多數台灣人，還有經營平價飲食的，都不是這種蛋，因此常會出現臭蛋、裂蛋，但是在日本買但快十年了，從來沒檢查過是否有裂痕，也沒碰過壞蛋，人家對蛋有品質才能做生雞蛋拌飯。

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