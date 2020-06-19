餐廳店員獻唱《分手快樂》安慰失戀客 網笑：全店都知他分手

感情中最讓人痛苦與難熬的莫過於失戀，身為朋友能做的就是陪伴療傷，日前有網友和失戀友人到台中知名燒肉店用餐，沒想到服務生送完甜點後竟貼心獻唱《分手快樂》，並在盤子上寫「下一個會更好」，超暖心舉動讓他大讚「感謝員工的熱情服務」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段影片，只見店員一邊唱著《分手快樂》一邊拍手鼓掌，原本悲傷的歌曲瞬間多了幾分歡樂，雖然當事者尷尬摀臉，但沒多久就笑開懷，原PO寫道「希望兄弟可以找到更好的，祝你分手快樂」，超特別的用餐經驗，相信同行友人也留下深刻印象，能早日走出失戀傷痛。

影片在網上曝光，吸引1.3萬人按讚留言，「全世界都知道他分手了」、「朋友整個哭笑不得」、「很好笑但也好溫暖喔！」、「唱到全世界都知道他單身了」、「我也需要這個」、「吃完心情特好，完全忘記自己失戀」、「就是要這樣才會看得開」、「哈哈哈我以為（餐廳）只唱生日快樂歌，失戀也有唱歌喔！」、「服務也太周到」。