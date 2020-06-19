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趁婆婆不在清冰箱挖出兩塊「翡翠」？ 真相曝光讓媳婦好崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友趁著婆婆不在家時清冰箱，沒想到竟然挖出兩塊「不明物體」，讓她超傻眼。 圖／爆廢公社
一名女網友趁著婆婆不在家時清冰箱，沒想到竟然挖出兩塊「不明物體」，讓她超傻眼。 圖／爆廢公社

長輩習性節儉，沒吃完的食物總是習慣放在冰箱裡暫存，也不知道是忘記了還是捨不得丟，許多食物就這樣放在冰箱裡可能10天半個月，甚至好幾年都有。一名女網友昨（18）日在清冰箱時，竟然看到一塊不知名的物體，上頭還有一大片綠色粉末，事後才知道這是婆婆放在冰箱裡的甜粿，讓女網友看了快崩潰。

這名女網友在臉書「爆廢公社」貼出兩張照片，她說趁著婆婆出去玩時來清理冰箱，結果竟然挖到兩塊看起來像是石頭的「生化武器」。原PO說這兩塊一拿出來時還會飄散綠色粉末，害她還不小心吸到，而且這兩塊物體上面也是佈滿了一大片暗綠色像是黴菌的東西，讓她看了超傻眼。

照片讓許多網友看了紛紛猜測到底是什麼東西，有人開玩笑說是玉、翡翠，但也有人認為這兩塊東西應該是年糕，事後原PO也再發文表示這其實是過年時常見的甜粿，「它們是甜粿，甜粿啦！不是玉啦（我哭暈），是玉我就發了還整理冰箱幹嘛，直接整台丟了」。雖然這是婆婆囤放的，但實在放太久了，讓原PO忍不住抱怨「媽，媳婦我還是很尊敬您的，只是安內母湯啦」，最後她從冰箱共清出2大袋的垃圾，並且用酒精將冰箱擦拭過一遍。

原PO的狀況也讓一些網友看了很有感，「我家冰箱今年過年才清過，馬上又被補滿」、「我老婆去年清我丈母娘的冰箱，還清出以前買給阿嬤吃的水果，阿嬤已經做仙好多年」、「我家冰箱也被我媽塞得很可怕，我超怕打開冰箱，那個噁爛味道真的會讓我吐出來，我對冰箱有陰影」、「我丟過擺超過5年的肉粽，妳這個更厲害啊」、「實在搞不懂為什麼都愛把冰箱當萬能箱，我媽家的冰箱也是這樣，每次回去就是清不完，丟了又會罵又會再囤積」。

爆廢公社 冰箱

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