老師聯絡簿告狀！媽看完傻眼 1.8萬人笑：遺傳爸爸基因無誤

小朋友古靈精怪的行為，總讓家長們好氣又好笑，日前有名媽媽看完兒子的聯絡簿後，臉上瞬間三條線，照片在網上曝光，吸引1.8萬人按讚留言，更釣出不少相同經驗的爸爸媽媽。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，兒子貪玩想溜滑梯，竟然想出「這招」來達成目的，只見老師在注意事項寫道「一直跑出去玩溜滑梯，都會假裝要去尿尿」，讓她無奈大喊，「孩子你才3歲，我花那麼多錢讓你上幼稚園，不是讓你這樣去耍老師的啊」，並笑說「完全遺傳自爸爸的神基因，因為老公也承認自己小時候都幹這種事」。

貼文一出立刻掀起熱議，網友紛紛留言回應，「遺傳到老爸的基因無誤」、「我家的小時候還被寫，去遊樂場玩叫不回來」、「小孩就是要這樣調皮搗蛋，人生才會精彩」、「兒子被投訴，偷開門就溜出去了」、「親生無誤，老師無奈」、「我們家是玩盪鞦韆」、「千錯萬錯都是爸爸的錯」、「老師字好漂亮也感覺到怒氣」。