她驚見生雞蛋「滲出濃稠血」 內行網友曝：雞輸卵管出血

一般雞蛋會呈現透明的蛋清和橘黃色的蛋黃，不過有網友近期發文分享，表示自己買到了滲血雞蛋，雞蛋在盒子中滴出濃稠紅色液體，且外觀還有淡淡斑點，原PO將雞蛋打出後，發現裡面的蛋黃、蛋清都出現紅色液體，且有陣陣臭味，對此有內行網友指出這種蛋是母雞輸卵管出血造成，煮熟後仍可以正常食用。

原PO在「Dcard」發文，提問「雞蛋流血是正常的嗎」，她說自己買回一顆雞蛋，蛋殼上有淡淡的斑點，原PO上網搜尋後發現沒什麼問題，但還是覺得很詭異，因此沒有吃掉那顆蛋，不過當她思考要吃掉或扔掉時，她卻被雞蛋的另一面嚇到，只見雞蛋底下出現一灘濃稠鮮紅色液體，且似乎是從蛋殼內滲出，她說「看過很多東西流血，就是沒看過也沒聽過雞蛋會流血」。

之後原PO也將雞蛋敲開，發現裡面的蛋黃、蛋清確實都出現該濃稠鮮紅色液體，且散發出臭味，因此她只好將這顆蛋丟掉。對此，許多網友紛紛留言，「怎麼顏色看起來不像血，所以裡面是正常的蛋嗎」、「我怎麼覺得很像沾到火龍果」、「是不是雞蛋會蓋印章標記的紅墨水」、「小雞死在裡面嗎」、「應該不是裡面滲出來的吧，有裂縫嗎，這個顏色的血很新鮮欸」。

不過有內行網友表示「呃，第一次碰到難免會驚訝，但是煮熟後還是可以吃，只是觀感不佳」、「打破後如果是正常的蛋，那就不是血蛋喔，可能是外面沾上去的，如果是血蛋，打破後整顆都會是血喔，那就是雞隻輸卵管有受傷過造成的，畢竟難免會有漏網之魚是機器沒有檢查出來的」、「我就只說是正常可食用喔，但是若不放心，可以選擇不食用，以免心理作用，讓自己身體不適」。

事實上，根據「人民網」報導指出，這種敲開後出現血絲或血塊的雞蛋叫做「血斑蛋」，因為母雞卵巢或輸卵管出血，導致血液沾上卵黃，之後被包裹在蛋中才會形成血斑蛋，不過這種蛋在煮熟後仍可以食用。