爸解凍鮭魚！他打開驚見「有籽」 真相曝光網笑：你累了嗎？

不少人喜歡吃鮭魚，除了可以生吃外，蒸煮、油煎、燒烤也美味，但有網友表示，這天下班回家準備幫忙煮晚餐，此時爸爸表示「鮭魚拿出來退冰了，幫我煎一下」，沒想到當他看到鮭魚本人後當場傻眼，因為裡面竟然「有籽」，仔細看才發覺爸爸拿錯食材，後續發展更是笑翻一票網友。

原PO在「Dcard」發文，爸爸沒有下廚經驗，平常只負責出錢，當晚回到家，爸爸告知鮭魚已經退冰過，等等可以拿去煎，沒多久原PO走進廚房，撕開保鮮膜卻發現鮭魚有籽和纖維，原來爸爸誤把木瓜看成鮭魚，搞笑景象讓人不禁想問「你累了嗎？」

有趣的是，原PO決定捉弄爸爸，利用香草冰淇淋在木瓜肉上畫出白色線條，乍看之下就好像真的鮭魚，並在文中詢問「你們覺得騙的了我爸嗎？」貼文曝光後，引來許多網友熱議，「素食料理偽鮭魚嗎？」、「這個爸爸該好好認識一下南瓜、木瓜、鮭魚，他們不是親戚」、「這是一隻間諜鮭魚」、「包起來其實滿像的」、「這個可以笑一輩子耶」、「我完全沒發現那不是鮭魚」、「不知道為什麼完全戳到我的笑點」。