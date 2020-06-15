他費時7天親手做零食花束 女友超冷回真話網友笑翻

畢業季來臨不少人會紛紛送花祝賀，不過有名網友因爲知道女友特愛吃垃圾食物，因此決定捨棄送鮮花，並花費7天親手製作零食花束想給對方驚喜，沒想到女友收到的當下反應卻出乎意料，讓原po當場超傻眼。

有網友在「Dcard」發文表示，近日女友要畢業了但他認為送花太普通，所以靈機一動決定買數包零食包成花束送給愛吃垃圾食物的女友，原po說因為不想被女友發現，他都得趁晚上時段到超市和文具店分批採購材料，包含洋芋片、巧克力等，其中還特別挑選大包裝笑稱：「空氣夠多可以撐場面」，並在女友熟睡之後偷偷包裝，而過程中頻頻遇到困難也讓原po直言，「我以為很簡單，根本不是啊」，最後則花近一周時間才成功做出成品。

直到送零食花束的當天，原po原本已預先猜想女友收到當下的反應可能會大叫、抱他等，沒想到一切都在意料之外，當女友一看到原po的花束後，只淡淡的說了一句「沒有脆笛酥喔」，讓原po聽聞後滿頭問號和驚嘆號，並說：「我該馬上去買一包嗎？」

文章一出，不少網友見女友反應不禁笑翻，「我笑爆！女朋友太可愛啦」、「笑死，意想不到的反應最可愛」、「對不起我瞬間被戳到笑點，腦補了那個場面還有她的語氣跟你的心情反差」，更有人建議，「求婚的花記得補個脆迪酥」、「求婚的時候送一束只有脆笛酥的」。