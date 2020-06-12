金融卡久沒使用卻發現每個月3千元匯入 一查真相讓他哭笑不得

真的是誤會大了！一名男網友日前從老家回到台北後，卻發現錢包遺留在家中沒拿回來，他在租屋處東翻西找，還好有找到一張大學時期用的郵局金融卡，事後他去補辦存摺才發現每個月媽媽都會偷偷匯錢給他，讓他心裡感動萬分，只是最後真相曝光，才知道一切都是烏龍一場。

這名男網友在《Dcard》寫道自己一個人在台北生活打拚，日前從老家搭高鐵北上回到租屋處後，準備搶購將開賣的Switch，沒想到要拿錢包時找來找去就是找不到，他不斷猜想錢包是掉在高鐵上還是放在老家忘了拿。眼看開賣的時間快到了，原PO東翻西找好不容易找到一張大學時期常用的郵局金融卡，這也是他人生中第一張可以刷的卡，只不過太久沒有使用，不知道裡面餘額夠不夠，只好賭賭運氣刷下去。

還好裡頭金額足夠，讓他順利買到想要的Switch，沒多久家裡傳了LINE訊息給原PO，告知他錢包放在家裡的客廳桌上沒有拿，這才讓他鬆了一口氣，但卻也好奇久沒使用的金融卡還能刷，那郵局帳戶究竟剩多少錢？於是原PO到郵局補辦存摺並查看戶頭裡的金額，發現媽媽竟然每個月都會匯3千元進來，猜想一定是媽媽擔心他薪水不高還要付房租，才會這樣做。

原PO感動的打電話向媽媽致謝，並表示自己可以自立自強，不需要再匯錢了，沒想到媽媽聽完後竟然說「啊！那是我之前自動轉帳忘記取消啦！難怪上次買股票的時候錢不夠，沒缺錢的話記得還我喔」，一席話讓原PO聽完超傻眼，哭笑不得的說「媽~請把我的眼淚還來」。

網友們看完也全笑翻，「確認親生無誤」、「你媽缺乾女兒嗎？」、「不爭氣的笑了」、「媽媽：你害我沒買到股票，我要跟你收利息」、「真是個孝順的媽媽」、「也請把我的眼淚還來」、「好有愛又搞笑的媽媽」，也有網友暖心的認為這應該是媽媽故意這樣說的，「媽媽應該也說不出口啦，畢竟母親總是默默在孩子身後陪伴」、「你媽會不會是怕尷尬才這樣回」、「說不定忘記自動轉帳只是藉口」。