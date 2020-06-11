超市買的口罩大到遮全臉 網友笑瘋：買到胸罩？

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾搭乘大眾運輸、進出醫院、密閉空間時，會戴口罩預防病毒傳染，但有名女網友無奈表示，自己出門忘了戴口罩，於是臨時在全聯購買，沒想到戴上後悲劇發生了，因為口罩大到把臉遮住，讓她相當傻眼，照片在網上曝光，眾人全笑瘋直呼「假面騎士是妳」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文提及，這天去醫院忘記帶口罩但又懶得回家拿，經過全聯買了兩入72元的口罩，沒想到卻出現爆笑一幕，讓她不禁大喊「是我臉太小還是口罩太大，戴上去都可以遮眼了，我只是要口罩不是面具」。照片中可見，這款口罩直接把原PO的眼睛遮住，剩下眉毛露出來見客，原本以為戴反，怎料換方向結果依然不變，讓她好氣又好笑地說「整個懷疑人生」。

貼文一出，超過4000多名網友按讚留言，「一罩多用耶！能當口罩又能當面罩」、「你買的是胸罩吧！」、「防護力10000+++」、「這是假面，別想騙我！」、「親子同樂DIY版的！眼睛要自己挖」、「防護比較全面」、「防毒面具的概念」、「一分錢一分貨，72塊的不能做的太馬虎」。