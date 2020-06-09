誤拿兒皮夾要付錢卻翻出「手繪鈔票」 網笑翻：是錢母啦

不少上班族都有過這個經驗，早上匆忙趕著上班，卻忘了帶錢包或拿錯家人的皮夾，內心捏了一把冷汗。一名女網友就在臉書社團上發文表示，早上在公司樓下要買早餐時，才發現自己誤拿了兒子的錢包。正當原Po想著，兒子至少也有幾百塊可以先借來付錢時，才發現他竟然自己「畫」了鈔票放在鈔票夾內，而不小心瞄到此事的早餐攤老闆娘，也不禁笑了出來。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」中發文說到，「早上出門上班，在公司樓下急忙拿出皮夾買早餐，一打開皮夾，看到高中學生證整個傻眼......」，原Po才驚覺自己拿到兒子的皮夾了。當時原Po正在買早餐，想著兒子的錢包裡至少會有幾百塊能先應付著，打開鈔票夾時卻瞬間火都上來了，因為他竟自己畫了鈔票放在錢包裡，讓原Po崩潰直呼：「為什麼要自己畫錢放在裡面......」。而目睹此事的早餐攤老闆娘，「看到那張畫的鈔票之後笑到崩潰」，讓原Po明天再去付錢就好。

從貼文的附圖中可以看見，原Po的兒子不僅將「鈔票」畫上國父、流水號，還有中華民國、中央銀行等字樣，讓許多網友歪樓，大讚他「畫的很認真耶」、「太可愛了吧」、「這兒子前途無量」、「太有才了」；也有人笑稱，這「是不是對媽媽無聲的抗議」、「這是零用錢不足的暗示」。

很多網友也說到，這可能是原Po兒子的「錢母」，「這錢母會聚財的」、「一種錢母的概念」、「這是自製錢母吧」，由於這也代表原Po的兒子拿到了媽媽的錢包，因此部分網友也幽默地表示，「兒子一定覺得自製錢母真的有顯靈」、「他現在一定在想，天啊！錢母顯靈了」。

坊間相傳，只要將「錢母」固定放在皮夾或包包裡，即代表著身上隨時有錢，象徵財源滾滾之意，又以每年春節紫南宮發放的錢母最為熱門。