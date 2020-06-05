失戀女早餐爆吃麥當勞後又奔海底撈 家人網友全傻眼

失戀的時候該怎麼樣來排解心情？有人會選擇大哭、有人會旅遊散心，也有人會選擇大吃大喝，一名女網友日前和男友分手，傷心之餘讓她徹底的解放自己，隔日爆吃速食店早餐，大食量讓3個哥哥看到都傻眼，中午還一個人到海底撈狂吃，她把照片PO上網後讓許多網友也佩服不已。

原PO在《Dcard》寫道自己以前和男友吵架時都會吃不下，但前（3）日和交往7年的男朋友分手，因為實在太傷心了，隔天早上她決定要用吃來舒緩心情，原PO買了一堆麥當勞早餐回家吃，有豬肉鬆餅、豬肉滿福堡、兩個薯餅、4塊雞塊、1杯玉米濃湯、1杯可樂，分量之多也讓她的哥哥們看到都愣住。

大哥先經過房間，看到這景象傻住，過10分鐘二哥拿充電線來給原PO，看到時不敢置信的說「妳好扯」，接著三哥經過時多看了一眼但沒講話，回房間後竟然傳LINE給她說「妳是豬嗎？」讓原PO又受到打擊，忍不住PO文問網友們「請問這樣的量真的非常誇張嗎？」

原PO的行徑也讓其他網友感同身受，有人分享自己的經驗表示「我失戀直接吃不下」、「吃完以後只會覺得，自己到底在做什麼，也沒得到快樂」、「還好啦，我失戀也會爆吃，反而沒辦法理解因為失戀爆瘦的人」、「我失戀都吃不下，曾經爆瘦5公斤」、「吃起來！不要像我一樣失戀吃不下只會吐，後來看醫生吃藥才恢復食慾」。

原PO除了早餐吃完一大份麥當勞之外，沒想到中午她又自己跑到海底撈用餐，誇張的食量也讓其他人難以相信，「放縱一下可以的，不過不要太超過，不然失戀已經傷心了，看到上升的體重會更傷心」、「早上吃吃就算了，中午還吃這麼多，妳是失戀不是失去人性好嗎？晚上別在吃了啊」。