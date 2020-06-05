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客製往生愛貓公仔成品「超抽象」 主人笑哭：真是傻眼貓咪

聯合新聞網 / 綜合報導
貓主人貼出愛貓照與成品照比對。 圖／翻攝自爆怨公社
貓主人貼出愛貓照與成品照比對。 圖／翻攝自爆怨公社

許多人都視寵物為家人，即使寵物過世也不能忘懷，會製作紀念品懷念牠，但有網友抱怨遇到超雷商家，花了799元客製貓咪公仔，成品卻徒具貓型，跟她的愛貓一起都不像，讓她直呼「真是傻眼貓咪」。

網友表示由於家中貓咪往生，家人為了懷念牠而找了商家客製一隻貓咪公仔，然而成品卻讓她非常傻眼，非但外型十分抽象，和愛貓的花色也有些落差。她向商家抱怨「一分都不像」、「很難接受」，商家卻表示「做了這麼多，沒有客人說沒一分像」，認為她「想製作的不是這種」。

貓主人貼出與商家的對話。 圖／翻攝自爆怨公社
貓主人貼出與商家的對話。 圖／翻攝自爆怨公社

貓主人貼出比對圖說，原本商家不願先讓她看成品照，後來在她百般要求下才傳照片，成品雖然可愛但一點也不像她的貓，讓她有衝動想「跑單」了。網友看到成品也紛紛笑歪，一面倒表示完全不像，「臉為什麼還歪歪的、「整隻都歪歪」、「抽象畫喔」、「店家哪來的自信」、「那個店家是不是眼睛閉著做的」、「不醜，但是根本不是你的貓」、「右邊那張看一次笑一次」。

不過有人認為，貓主人沒有展示商家其他作品，無法判斷事實真相，也許該商家原本就走抽象路線，「妳要貼一下賣家其他作品吧？如果其他作品都是這種風格那妳現在發這個就很怪欸」、「我覺得賣家作品本身就是走那種抽象路線吧，基本上這類作品都只會有毛色像啊」、「要看原創風格，這感覺是漫畫風，而不是仿真」。

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