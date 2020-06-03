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瀰漫臭酸味！她搭小黃開門秒傻眼 網驚呼：這是垃圾車吧
除了公車、捷運等大眾運輸工具外，不少民眾出門會選擇搭乘計程車，不過近日一名女網友卻不幸坐到一台「小型垃圾車」，讓她超傻眼，照片上傳至網路後，立刻掀起網友熱烈討論。
該名女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，在捷運站搭了排班計程車，「這...應該是我坐過最扯的計程車，我是不是坐到小型垃圾車了？」從照片中可見，副駕駛座堆了滿滿的垃圾和瓶罐，後照鏡下方還掛著幾片疑似使用過的口罩，整車瀰漫著臭酸味。
原PO提到，或許計程車司機有什麼難言之隱，只能以車為家，車上才會放這麼多東西，所以也只能多戴一層口罩，硬著頭皮搭了。
網友看到照片後，紛紛驚呼「這是垃圾車吧」、「我可能開門那瞬間就說抱歉再聯絡了」、「這是計程車邊撿回收的概念嗎」、「天啊！會不會跑出小強蟑螂來？好可怕喔」、「也許司機大哥有故事，只是服務業還是要有門面才會有人願意坐吧？」
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