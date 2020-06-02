超商熱狗機躺「2支乾屍」她傻眼 網一看笑：黑輪走錯棚？

超商食物不斷推陳出新，但熱狗、茶葉蛋、關東煮卻是長年不敗的熱賣商品。日前有名女網友下班想買超商熱狗吃，結果卻看到熱狗架上躺著2支乾癟的謎樣物，讓她好奇詢問「這是什麼口味」，照片在網上曝光，立刻掀起眾人討論。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有天下班走進超商想買熱狗吃，沒想到卻看見驚人一幕，只見架上有2支被榨乾的熱狗，顏色、形狀和後方的正常版大不同，從原本的紅色變成微咖啡色，SIZE也整個縮水，不說還以為店員把黑輪放錯地方。

網友們看完紛紛留言笑說，「黑輪口味」、「熱狗不夠用，拿點竹輪充充場面」、「這是陽氣被吸乾的熱狗」、「黑輪走錯棚」、「差點以為是竹輪卷或甜不辣」、「我OK你先買」、「看起來好噁心」、「這是關東煮吧！」

另外有專業網友跳出來解答，「溫度開太高了，店員忘記關高溫」、「烤太久，溫度太高熱狗爆了」、「感覺是他們的溫控壞掉了」、「這個不是烤太久就是火調太大了」、「大概是清潔完後沒有把溫度調低」、「熱狗機器溫度調太高，烤太久會平均乾掉，溫度高中間會膨脹裂開」。