女友出差包包驚見「透明指套」他臉綠了 網曝真實用途

不少女性朋友的包包中，總會習慣多帶上面紙、濕紙巾、衛生棉等用品以備不時之需。一名網友就在臉書社團上發文說到，自己在女友出差回來後的包包裡，發現一個「透明指套」，從沒看過這樣東西的他，急忙發文詢問網友該物品的用途為何。貼文一出，引發熱烈討論，過去曾看過此樣物品的網友們，也大方分享真實用途。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，「女友出差回來，從她包包裡發現這個可以幹嘛？」從附圖中可以看見，原Po文中所指的物品為一個「透明指套」，指套上有著牙刷般的塑膠刷毛，而他的手指剛好可以塞進指套中。

對此，眾多網友們紛紛表示，這可能是「幼兒牙刷」，「寶寶的牙刷，怎麼了嗎？」、「這是小孩子刷牙用的啦」、「我兒子也有，給嬰兒刷牙齦、長牙，按摩牙齦舒緩」、「刷舌頭的，因為早上起床舌頭會有很多舌苔」，認為可能是原Po的女友「出門在外不方便帶牙刷，吃完東西維持清潔用」。也有人指出這是「寵物牙刷」，「寵物牙刷呀，你是不是有啥大膽想法」、「這是寵物用牙刷～可以拿來寵物練習刷牙用」。

有人也直指，部分「清粉刺」、「去角質」的產品也是這個樣子，認為他無需多加揣測；亦有網友建議原Po，這是「寶寶牙刷，也許有其他用途！你會不會太不信任你的女友，有疑問可以直接當面問你女友，心中os很累人的」。