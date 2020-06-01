雞排店收「詭異50元硬幣」 網喊賺到：比真的貴數十倍

近年來假鈔、偽幣層出不窮，且大多仿造地相當精緻，讓不少商家很是苦惱。驗鈔機尚能辨識鈔票的真偽，不過一旦碰上「50元硬幣」，就必須以肉眼仔細辨識。一名經營雞排店的網友，就在臉書社團中發文表示，過去曾誤收外幣、遊戲機代幣，如今卻收到「偽幣」，讓他氣得Po文抱怨。但部分內行網友出面指出，原Po收到的可能不是偽幣，而是貴上數十倍的「魔術幣」。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」上發文說到，「大家有收過假錢的經驗嗎？」直呼現在雞肉價格大漲、自己販售的炭烤雞排一片才賣70元，還要忍受炎熱的高溫，卻收到無法使用的「偽幣」。從原Po提供的附圖中可以看見，該硬幣其中一面看起來就像常見的50元硬幣，但將它翻過來後就能發現，另一面僅是些為凹陷的純色表面，讓她相當傻眼地說到，「剩下的20塊，還不夠我家進的一塊雞胸價」。

對此，有民眾就認為「感覺是真錢，只是另一面被加工弄不見了，拿去台灣銀行換就知道了」、「這是真錢，被玩壞了」。部分內行網友則直指，「這是魔術道具～應該是不小心拿錯了吧，不然他自己反而虧本呀！」、「這不是假錢，這是魔術道具shell幣，比50還貴很多」，認為「拿這個付錢的應該是給錯了，用這個付更不划算」、「某電商平台上有人賣950一個」。

根據央銀全球資訊網上的資料指出，50元硬幣的辨識特徵包括正面「國父像」的眼神需清晰、側面需有「滾邊字」、反面要有「隱藏字」及「稻穗圖紋」需飽滿、立體，店家收錢時需多加留意，以防類似情況再度發生。