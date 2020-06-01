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他蒸水煮蛋卻變炸蛋 開鍋一看驚呼：有鴨
許多人在蒸煮水煮蛋有時會發生蛋殼破裂的情形，而近日就有網友在煮蛋時發現，破掉的雞蛋所流出的蛋白和蛋黃像極一隻剛破蛋的小鴨，讓他看了超驚喜，事後po網也吸引許多網友熱議。
一名網友在「Dcard」發文提到，一日早晨他一如往常的蒸水煮蛋來吃，雖然平時就會發生蛋殼破裂形成「炸蛋」的模樣，不過這次他開鍋時卻驚見一個相當特殊的形狀，且不論從正面還是側面觀察，都與剛破蛋的小鴨有幾分相似，讓他驚呼超特別。
而照片一出就吸引許多網友討論，並紛紛直呼，「怎麼那麼可愛啦」、「很有畫面感」、「這蛋也炸的太可愛了吧」，更有人開玩笑說，「還是它其實就是一隻鴨子」。
另外對於水煮雞蛋不會破的秘訣，也有網友大方分享其中關鍵，「在煮蛋前輕輕敲氣室那邊，只要有一點裂縫就可以了不用敲太大力，這樣就不會爆開嘍」、「冷水的時候把蛋放入鍋子 在水中加點鹽巴或是醋」、「如果雞蛋微波要記得戳破蛋黃，不然就會需要擦微波爐了」。
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