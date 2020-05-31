2兄弟拆家玩香灰！媽祖「灰頭土臉」 萬人笑瘋：還活著嗎？

近日有名媽媽無奈表示，年幼2兄弟趁她不注意時，當起拆除大隊把家裡搞得天翻地覆，場景宛如地震過後一樣，不僅如此，他們還爬上神明桌拿香爐灰互丟，搞得媽祖「灰頭土臉」，家中慘狀曝光後，網友全笑瘋直呼「小孩還活著嗎？」

原PO在臉書分享照片並寫道「被教訓了」，只見家中的獎盃、椅子散落一地，就連酒杯也被摔破，調皮的他們甚至爬上神明桌拿香灰玩耍，不僅自己全身髒兮兮，媽祖也因此遭殃，讓她看了相當崩潰，事後原PO也在留言處提到「全家一起出動打掃，才恢復以往的樣貌」。

有網友轉發貼文到臉書社團「爆笑2公社」，吸引萬名網友笑翻留言，「神明都要顯靈了」、「公嬤很火的站在你後面！」、「二哈轉世？」、「媽祖婆表示：我是無辜的」、「有辦法玩成這樣也是厲害」、「我還以為電影場景，看了好幾次」、「這是我看過最精彩的！」、「媽祖現在一定很想洗澡」。