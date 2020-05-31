紅茶、咖啡不夠看！網友大推這3樣東西加入牛奶最好喝

許多人都喜歡早餐喝上一杯牛奶補充活力，也有人愛把牛奶當飲品喝，而牛奶也能夠搭配咖啡、紅茶等，調配出好喝的飲料，在炎炎夏日裡能讓人有清涼消暑的感覺。有網友分享自己利用蜂蜜、冬瓜茶等東西，加入牛奶後的味道變得很好喝，他也好奇的請教其他鄉民們「什麼東西尬牛奶最好喝？」貼文也引來許多人熱烈的回應，紛紛提供許多絕加的搭配組合。

原PO在PTT寫道自己拿了幾樣東西加入牛奶，沒想到竟然很好喝，「個人覺得蜂蜜、甘蔗汁也不錯，還有冬瓜茶，水果的話水梨牛奶超好喝」，不過也不是所有東西加入牛奶都會變得好喝，也有失敗的例子，「奇異果牛奶很失敗」。

除了大家比較熟知的幾樣水果之外，有網友則大推酪梨、布丁和香蕉，「酪梨+布丁」、「我喜歡布丁牛奶」、「酪梨，不要加布丁，超讚」、「酪梨、紅茶，總之牛奶很神」、「酪梨是我的首選」、「抱歉，香蕉唯一正解」、「熟透的香蕉」、「香蕉、酪梨、蘋果」、「有果汁店的布丁牛奶，會把布丁跟牛奶丟進去一起打也好喝」。

還有網友分享自己搭配過牛奶最好喝的東西，「唯一王道：木瓜」、「我跟朋友說水梨可以打牛奶，都沒有人要信我」、「養樂多」、「川貝枇杷膏，會涼的麥芽牛奶味」、「甜酒釀+熱牛奶，冬天喝超讚」、「最近發現桑椹很搭」、「桑椹汁，真的超愛」「芋頭跟南瓜，超推」、「芋頭重口、西瓜清新都不錯，私推芒果」、「竟然沒有人說巧克力！巧克力牛奶誰不愛」、「柑橘類加牛奶，真心不騙」、「檸檬，相信我，加了再也不會想加別的」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康