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垃圾桶貼「滿」字春聯！打開見「驚人亮點」 網羨：有7位數
只要養成儲蓄的好習慣，相信有天就能存到人生的「第一桶金」，近日有網友分享自己的獨特存錢桶，其外觀招財又喜氣，就連撲滿金額也叫人震驚，照片在網上曝光，令大票網友羨慕不已，直呼「炫富文無誤」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」曬出一張照片，只見垃圾桶上貼著「招財進寶」跟「滿」字的春聯，外觀看似普通裡面卻有驚人亮點，因為蓋子打開後有許多鈔票與硬幣，其中1000元和500元有厚厚一疊，由於硬幣和紙鈔數量太多，讓原PO不禁問道「有沒有大一點的存錢桶」。
貼文一出，引來上千網友按讚留言，「感覺應該有7位數」、「我的戶頭很空又大」、「有！我的口袋，永遠裝不滿」、「小偷闖空門絕對不會發現垃圾桶裡有錢」、「太強了」、「我幫你丟垃圾，哈哈」、「你可以存我這」、「現在是怎樣！連個垃圾桶都比我有錢」。
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