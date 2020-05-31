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她剝開荔枝驚見「詭異黑洞」 網曝真相：現在還有恐懼症

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文提到，近日在吃荔枝時，發現一個「神秘黑洞」，害她看了很久才敢吃下肚，於是就好奇詢問網友「有人跟我一樣嗎？」圖擷自爆廢公社
一名女網友PO文提到，近日在吃荔枝時，發現一個「神秘黑洞」，害她看了很久才敢吃下肚，於是就好奇詢問網友「有人跟我一樣嗎？」圖擷自爆廢公社

台灣水果品種多樣，一年四季都可以吃到各式各樣的水果，然而每個人在挑水果時，都一定會依據外觀來判斷是否新鮮，甚至還會請有經驗的老闆協助挑選。不過日前卻有一名女網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，自己近日在吃荔枝時，發現一個「神秘黑洞」，害她看了很久才敢吃下肚，並好奇詢問廣大網友「有人跟我一樣嗎？」

原PO在文中表示，最近正準備享用荔枝時，剝開後卻發現一個「詭異黑洞」，讓她嚇得直呼「我非常怕這個洞，要看很久才敢吃」，從照片中可見，才剛被剝到一半的荔枝，中間卻出現一個「黑色凹槽」，乍看之下就像是被蟲咬過，或是已經腐敗掉，看到這樣的情景，原PO也忍不住問道「有沒有人也是要看很久才敢吃？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，許多有過類似經驗的網友紛紛回應，「我也超怕，因為曾經看過那個洞有蟲，小時候還曾經吃到蟲，照鏡子的時候發現有蟲在牙縫中蠕動」、「我通常都是確定沒有蟲之後才敢吃，因為通常那種洞裡面可能會有蟲」、「果肉剝開看清楚再吃，蟲通常都不只在那個洞」、「現在還有恐懼症，沒東西在動還一直看成有東西在動」、「真的很害怕這個洞」、「吃過蟲，所以很怕」、「自從吃過一次有蟲之後，這輩子就再也不吃荔枝」、「我家的人說像這樣髒髒的就不要吃，通常裡面有蛀蟲」、「每一顆要仔細看，會有蟲」、「通常看到這種黑洞我都直接丟，太可怕了」、「之前看過裡面有白蟲蠕動」。

隨後也有內行網友提出荔枝的「安全」吃法，「肉剝起來，處理掉高蛋白寵物再吃就好了吧，先剝一整盤，一次吃才豪邁」、「不整顆塞嘴巴，把肉剝下來吃」、「先把旁邊啃掉，中間那圈再丟掉」、「可以用切的，比較保險」、「建議不要整顆往嘴裡丟，先把裡面的籽取出，確認裡面沒有蟲再吃」。

爆廢公社

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