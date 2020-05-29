腳趾「腫成雞蛋大」一戳爆漿 網問原因真相曝光

痛風是體內尿酸代謝異常所引發的疾病，當人體血液中尿酸濃度過高，而使尿酸鈉鹽結晶沈積在關節內，如果沒有妥善處理就會形成「痛風石」。日前有網友分享老公痛風石的照片，由於腳趾腫到宛如一顆雞蛋大，讓專業醫生看到都大吃一驚。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片，只見老公的腳趾關節處有一個巨大凸起物，而且皮膚被撐到破裂爆開，畫面看來十分嚇人，就連放射科醫生都忍不住驚呼問道「這被什麼咬到啊？」，所幸就醫處理後已無大礙。

照片在網上曝光，吸引1.1萬人留言回應，「隨時會爆炸的感覺」、「天啊！根本一顆貢丸大小」、「不要把水果放在腳上」、「好恐怖！虧你這麼會忍」、「剛以為是百香果長腳」、「腫成這樣一定很痛」、「這痛風石也太大顆」、「嚇死寶寶了」。