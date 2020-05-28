新浴巾實蓋效果撞臉「往生被」 網回：三炷香

真的是像極了！有網友在「爆廢公社公開版」po文分享自己買的一條黃色浴巾，怎知蓋在人身上後，讓看了的人嚇一大跳，竟然跟「往生被」相撞臉，簡直跟進喪事現場沒兩樣。

原po在文中表示新買了一條浴巾，卻一直被認為是「往生被」。從圖片中可以看到一條印有動物圖案和英文字樣的黃色大浴巾，蓋在一位平躺只露出腳的人身上，感覺上像電視影集中解剖室的現場，而原po又在旁邊放上一張「往生被」的對照圖，讓人感到會心一笑。

網友看完po文後紛留言回應說「三炷香」、「有像」、「乍看之下真像」、「節哀順變」，有網友說「顏色不對，我也有一條桃紅的」，更有網友不忌諱的說「老公你看，我們也用這條黃色的」、「我家有三條這很好用，一條用三年都不會破，我家是粉，藍，綠」。