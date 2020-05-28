她肚子痛奔廁所驚見馬桶裡有老鼠 最後這樣做笑翻網友

上廁所時如果看到馬桶裡有老鼠，你會怎麼做？一名女網友昨（27）日在公司廁所發現馬桶裡面有兩隻小老鼠，偏偏同事又不在，找不到人可以幫忙處理，讓她不知如何是好，心裡糾結著應該要救牠們，還是直接按沖水把牠們沖走？她拍下照片PO到PTT求助，「馬桶裡有老鼠該不該沖掉？」多數人表示老鼠身帶病菌又會亂咬東西，建議還是沖掉比較好。

原PO表示昨天上班時肚子痛，衝到廁所準備解放時，把馬桶蓋掀開赫然發現裡面有兩隻小老鼠，其中一隻好像已經死掉，另一隻還活著，看到原PO時抬起頭「啾啾」的叫，彷彿是希望能救牠一命。她說當時同事都外出，找不到人能夠一起研究如何解決，沒想到同事回來後想上廁所，結果兩人也不知道該怎麼辦。

原PO說那隻倖存的小老鼠越看越萌，但因為馬桶水很髒，讓她不敢伸手下去抓，但又不忍心沖掉，只好上網PO文求救，有網友認為老鼠也是生命，最好能救牠們，「我會隔著塑膠袋抓起來，包到外面放」、「如果要抓，正確的抓法是捏脖子後面，用拇指和食指捏起來，如果抓其他地方，牠會反身過來咬妳的手指，包括抓尾巴」、「不要沖啊，會塞住」、「可以請男生來幫忙啊」、「會用夾子夾到桶子然後野放掉」。

不過大多數網友不贊成救老鼠，「沖掉，馬桶的管路是4"（直徑10公分），游得上來就游得下去」、「據說老鼠可以閉氣3分鐘，根本不用救，牠們是游泳高手」、「我覺得沖掉比較好，萬一染鼠疫呢？」、「等牠淹死再沖掉，溝鼠全身都病原又會到處咬電線」、「老鼠四害之一，沒有任何益處的災獸」、「身處同一水池，強的為了求生踩水踩弱的，就會發生這種慘事，所以水池裡弱的會淹死，強的則會活很久，妳還是按下沖水吧」。

雖然網友們的意見各有不同，但原PO因為難忍肚子痛，最後還是決定把老鼠給沖掉，在按下沖水鈕看到老鼠被吸走時也讓她覺得不忍心，還邊上廁所邊唸佛經，盼為小老鼠超渡，此舉也笑翻許多網友。