外送員花5分鐘從花蓮送單到台中 網看傻眼：穿越中央山脈的蟲洞？

這幾天受鋒面影響，台灣各區都有局部大雨，這時就有不少民眾選擇待在公司或家中，叫外送來吃。有網友近期發文分享，表示自己在台中用熊貓外送叫麥當勞，沒想到APP顯示接單外送員竟然在花蓮，且預估外送時間長達282分鐘，但過了一會兒時間又縮短成5分鐘，令原PO傻眼，而文章一出後，網友紛紛留言，直呼外送員是發現了穿越中央山脈的蟲洞。

原PO昨（27）日在「Dcard」發文，表示自己在台中用熊貓外送叫麥當勞，APP上卻顯示接單的外送員在花蓮，且系統預估外送時間長達282分鐘，過沒多久系統時間又顯示為少於5分鐘，令原PO傻眼，直呼「從花蓮來的外送熊貓有夠兇，不知道他到底騎什麼車可以這麼快，原來這距離不用5分鐘，長知識，最後看他好不容易到我附近，哈囉，車子沒油了嗎，還是騎太快過熱」。

對此，網友們則紛紛留言回覆，表示「他是不是發現了穿越中央山脈的蟲洞」、「你發現他的秘密了」、「時空跳躍」、「他們就是想接才會有辦法幫你送的」、「跟鬼一樣」、「等等所以他真的騎中橫過來嗎」。

不過有部分網友猜測這應該是定位系統出了問題，「是定位壞了吧，還是那蟲洞在哪可以透露一下嗎」、「UberEats不是太遠就搜尋不到嗎」、「等等我看到你截圖的時間只差四分鐘欸，所以只是定位有問題嗎，害我研究那麼久」。