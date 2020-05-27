他買新衣櫃組裝完傻眼 網一看驚：怎麼像靈骨塔位

一名網友近日買了一組裝式的衣櫃，組完後才發現有點眼熟，將照片放上臉書社團後，大家紛紛認出神似存放往生者骨灰的靈骨塔位，驚訝「真的超像」，甚至幽默地說「生前收納，生後可住，Cp值破表」。

一名網友在「爆笑公社」轉發分享當事人衣櫃完工成品照，並對比網路賣家商品照，「怎麼看起來像靈骨塔位的感覺😱😱😱」，詢問大家意見「這是組裝的問題，還是照片的問題？」

賣家商品照中可見純白的22格掛門組合衣櫃，收納雜亂的衣物顯得清新整潔，搭上棚拍淺灰綠色背景與植栽更有生活態度。不料，當事人買回家組裝後，卻成了生硬的「靈骨塔」莊嚴風格，又加上住家地板磁磚也是白色格狀，簡直融為一體。

網友們看到紛紛爆笑回應「這個我笑歪了」、「差號碼跟玉照」、「我也看過這組，直覺不想買，原來……」，還有人懷疑「這是參考塔位設計出來的嗎？」，也有熱心網友提出改善目前窘境的方法，「沒事沒事不要緊張，現在塔位的門都做得很漂亮了，可以去買可愛的貼紙貼上去，看起來比較不會像」、「實物跟照片很符合啊，只是這櫃子門的設計可能不是用來給你關的」。