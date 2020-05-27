機車置物格放抹布常被偷 她曝一招解決：再也沒被偷走！

適逢梅雨季節，民眾出門都會攜帶雨具，不少機車騎士更會在前方小置物格放上一條抹布，以備不時之需，可以隨時擦乾椅墊，不過有時卻會被順手牽羊，就有一名女網友分享了「防偷大法」，果然再也沒被偷走。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，「機車的抹布常常被偷走，自從擺了這條之後就再也沒有被偷走了」，仔細一看，機車前方置物格的白布並非一般抹布，而是喪事時喪家頭戴的孝巾。

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，紛紛留言笑說「出奇招」、「學起來」、「這個很好用」、「太有才了」、「我立馬去買一條」、「偷的人可能嚇死了吧」。

還有網友分享其他妙招，「我現在都改放不要的舊衣服」、「我放我老公的四角褲，也從此再也不失蹤」、「內褲很好吸水，絕對沒人拿」、「我家都放小孩穿不下的內褲，純棉的好擦，沒被偷過」、「用內褲當抹布就好了，沒人會偷吧？」