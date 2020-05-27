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妹妹傳LINE「愛貓火化發票中200…」她鼻酸見中獎真相笑了

聯合新聞網 / 綜合報導
愛貓火化時拿到的手寫發票。 圖擷自●【爆怨公社】●
愛貓火化時拿到的手寫發票。 圖擷自●【爆怨公社】●

貓的報恩？一名網友在臉書社團上分享心情，上個月家中的寵物走了，家人送牠火化走完最後一程。近期對統一發票時，妹妹傳訊息驚呼當時火化的發票中了200，讓人瞬間鼻酸。但仔細看了發票，她卻對妹妹的大腦百思不解，真相也讓網友們破涕為笑。

「我要抱怨我妹！」一名網友在爆怨公社發文，上個月家中養了好幾年的貓走了，家人帶牠去火化處理後事，事後拿到了一張由禮儀公司開立的發票。

原po表示自己對發票中了500元，向妹妹分享好消息之後對方也跑去對發票。隔了一段時間收到一張照片，說「虎爺(寵物名)這張中200」，原po這才想起因為火化費用拿到的發票，不禁鼻頭又酸了，眼淚都快流出來，「這隻笨貓....還知道還感謝喔」

把發票圖片放大一看，卻發現妹妹對中的是禮儀公司「統一編號」，而非發票流水號。超瞎結局讓她覺得妹妹是在哈囉？網友看了也大笑「感人的劇情急轉直下」、「感傷變成感羚羊」、「虎爺帶給你們最後的歡笑」。

也有人分享自身經驗，家中狗狗火化前一天，賣了一年多都賣不掉的房子突然火速成交，網友堅信是狗狗送的告別禮物，因為牠大多數時間都住在舊家。

原po發現「中獎發票」並沒有中獎。 圖擷自●【爆怨公社】●
原po發現「中獎發票」並沒有中獎。 圖擷自●【爆怨公社】●

爆怨公社 貓咪 統一發票

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