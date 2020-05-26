復古名流機車遭上鎖 原因曝光萬名網友笑：月老紅線變鐵鍊

「名流機車」可說是五、六年級生的青春回憶，日前有網友無奈表示，自己的復古「名流機車」被人用鎖鏈鎖住，車頭上貼有一張紙條，原以為是被人惡搞，沒想到看完內容忍不住嘴角上揚，並將現場拍照在網上曝光，引來萬名網友笑說「原來現在月老紅線都直接升級鐵鍊了！」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」曬出多張照片，只見這台古董機車被人擅自上鎖，車頭上貼有一張紙條寫著，「抱歉鎖住你的車，因為想找回以前的回憶，你可以帶我出遊嗎？一日費用2500可嗎？」並留下手機號碼，希望對方能打給她，面對這超鬧請求，原PO哭笑不得地說「小姐妳鎖住我的困擾，叫我該怎麼辦？」

貼文一出，吸引一票網友按讚留言，「車帥真好」、「重點坐過這種車的，通常都已經不是『妹』了」、「炫耀文無誤」、「你勾起了她的回憶」、「吳小姐鐵定已是阿桑了」、「資深辣妹」、「這樣也行，最新的單身推銷方法」、「強制聯誼啊！」、「這請求我這輩子沒見過」。