鍋內驚見「一隻手比讚」他嚇壞 真相曝光網喊：有陰影了！

近日有網友在臉書社團「爆廢公社」發文指出，晚餐時間想將白飯淋上滷汁，沒想到鍋子內竟出現一隻手，而且還擺出「比讚」的手勢，原以為是靈異景象，嚇得他趕緊將眼鏡戴上，才發現是烏龍一場，照片在網上曝光，引來眾人異口同聲直呼「有夠像！」

原PO在文中提到，原本要將白飯淋上滷汁，怎料鍋內有隻手比著讚，讓人看了不寒而慄，不過仔細看可以發現這是塊滷豬腳，只是形狀神似「左手比讚」，難怪大家第一眼看到都被嚇壞。

貼文一出，網友紛紛留言回應「讚一波」、「還以為來到靈異公社」、「真的超級像！」、「我當真了」、「這隻豬腳很有戲喔！」、「小豬表示：好吃嗎？」、「你若沒解釋那是豬腳的話，我還以為是人的手，不小心被拿去煮成湯」、「開始對豬腳有陰影了」。