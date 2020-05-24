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兒子貼心縫口罩！真相曝光她傻眼 網笑：自己生的不能怨

聯合新聞網 / 綜合報導
兒子貼心送口罩套，怎料日記內容讓網友傻眼。圖擷自facebook
兒子貼心送口罩套，怎料日記內容讓網友傻眼。圖擷自facebook

日前有名女網友表示，兒子送她在家政課做的口罩套，當下內心感動萬分，沒想到隔天看到學校日記卻狠狠打臉自己，因為小孩在文中自爆「口罩布料像內褲，自己不會戴，決定轉送給媽媽」，這番言論引來網友笑翻直呼「自己生的不能怨」。

原PO在臉書社團爆怨公社」發文表示，兒子送她在家政課做的口罩套，貼心行為讓她心想小孩長大懂得孝順父母了，怎料隔天看完日記才了解真相，好心情瞬間盪到谷底，讓她不禁大嘆「還我感動」。

只見日記內容寫道「終於縫完口罩套了，因為它的布料『很像內褲』，所以我應該不會戴，於是我要把它送給我媽」，文末還提到有先問過爸爸要不要戴，但對方表示不要，眼看自己在小孩心中排第三順位，讓她無奈地說「虧我那天這麼感動」。

文章一出，吸引大批網友按讚留言，「很誠實的孩子」、「老師一定在偷笑」、「老師：好棒的孩子，內褲口罩送媽媽」、「孩子節儉不浪費」、「兒子還好嗎？哈哈」、「笑死，整個崩盤」、「這孩子太過直白，快笑死」。

口罩 爆怨公社

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