聽新聞
test
0:00 / 0:00
兒子貼心縫口罩！真相曝光她傻眼 網笑：自己生的不能怨
日前有名女網友表示，兒子送她在家政課做的口罩套，當下內心感動萬分，沒想到隔天看到學校日記卻狠狠打臉自己，因為小孩在文中自爆「口罩布料像內褲，自己不會戴，決定轉送給媽媽」，這番言論引來網友笑翻直呼「自己生的不能怨」。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，兒子送她在家政課做的口罩套，貼心行為讓她心想小孩長大懂得孝順父母了，怎料隔天看完日記才了解真相，好心情瞬間盪到谷底，讓她不禁大嘆「還我感動」。
只見日記內容寫道「終於縫完口罩套了，因為它的布料『很像內褲』，所以我應該不會戴，於是我要把它送給我媽」，文末還提到有先問過爸爸要不要戴，但對方表示不要，眼看自己在小孩心中排第三順位，讓她無奈地說「虧我那天這麼感動」。
文章一出，吸引大批網友按讚留言，「很誠實的孩子」、「老師一定在偷笑」、「老師：好棒的孩子，內褲口罩送媽媽」、「孩子節儉不浪費」、「兒子還好嗎？哈哈」、「笑死，整個崩盤」、「這孩子太過直白，快笑死」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言