外送訂單備註寫「3個字」商家免費加餐點份量 網友：是暗號

新冠肺炎蔓延，不少民眾因為防疫，選擇待在家裡的時間變長，會使用外送的頻率也隨之提高，許多配合的商家，也會有備註欄讓顧客寫上需要注意或是調整的事項，這次有一名商家看到了訂單備註寫著「三個字」，他看完便默默的加菜加份量，讓網友都笑說：原來是暗號！

臉書「爆廢公社二館」有網友發文說，日前看到一張紅油炒手外送訂單時候，備註上寫著「拎修妹」，他苦笑的說，謝謝幫哥哥衝業績，但是那個備註是怎樣，接著還是默默的替妹妹加菜、加份量，最後也只能說「有哥的妹妹是個寶」。

哥哥看到是妹妹的訂單，自動幫他加餐點份量。 圖／爆廢公社二館

網友看完也笑說「原來這是加量的暗號」、「好可愛喔~可是第一眼看到以為是罵髒話...」、「以後大家備註都會這樣打了」、「外送員：哇賽，這家的餐份量好多喔！」、「好貼心的哥哥，還默默加大份量」、「翻譯果凍：沒讓我吃飽你就屎定了」、「這樣根本不是再衝業績啊…反倒賠錢加菜加量欸」。