門口紅紙「租」字寫錯一年 網友笑：看完懷疑正確的字怎麼寫

房子出租除了刊登報紙廣告、上租屋網公告以外，最常見的方式就是在鐵捲門貼著一張紅紙，上面寫著大大的「租」字，一名女網友住家附近有間房子要租，但過了一年多還沒租出去，她日前經過發現紙張雖然有更換，但是上面「租」字卻依然是錯字，她拍下照片上傳臉書後笑翻一票網友。

這名女網友在「新竹大小事」臉書粉絲團貼出一張對比照，右邊是去年（2019）1月時拍的，只見紅紙的顏色有些褪色，但上頭大大的「祖」字清晰可見，而左邊則是今年（2020）5月拍的，紅紙已換了一張，不過「祖」字依然寫錯沒有更正，讓原PO看了忍不住笑說「過了一年，再來一次」。

照片果然也吸引到網友們的目光，「難怪『祖』不出去」、「那個誰誰誰…好心告訴他一下唄」、「寫一張『租』貼在它隔壁」、「真想打電話過去跟他說」、「很棒的行銷方式，大家都注意到了」、「這樣寫真聰明，大家幫忙做廣告」、「正常寫字你會多看兩眼嗎？至少他賺到眾人眼球」、「這是台語發音吧？」、「看著看著，懷疑了自己『租』怎麼寫」。

還有人搞笑的說，「他是要跟你們說他祖先聯絡電話，誰跟你租不租啊」、「原來是阿祖的電話」、「祖屋沒錯啊」、「欲祖屋者，要先跟祖先達成共識，否則免談」、「阿祖沒請回家…不好租」、「有房可租，祖上積德」、「看到『祖』」，不敢租」、「租屋含祖先供奉」。