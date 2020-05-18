調味乳第一名是誰？網曝擠下巧克力、蘋果「神口味」：沒有對手

相較於口味單一化的鮮乳，調味乳因著豐富、多樣化的口味，深受台灣民眾喜愛，部分不敢直接飲用鮮乳的民眾，也會選擇調味乳當作替代品。一名從小就無法接受單喝牛奶的網友，就在社群論壇PTT上發文提及，小時候以為「巧克力牛奶」就是調味乳中的冠軍，沒想到最近才發現「蜂蜜牛奶」，才是極品中的極品。貼文一出後，引發網友一陣熱議，眾人紛紛分享自己最鍾愛的調味乳口味。

該名網友在PTT上發文表示，自己從小就不敢單喝牛奶，儘管大家都說去日本必喝明治牛奶，但特殊的「奶味」還是讓他無法接受。然而，他發現「當蜂蜜加進了牛奶，整個味道都為之改變，又甜又香」、「小時候以為巧克力牛奶就是調味牛奶第一名了，但我現在肯定說蜂蜜牛奶才是第一名！」建議大家都能喝喝看蜂蜜牛奶，「真的超香」。

對此，許多網友就在貼文下回應自己喜歡的調味乳口味，像是「蘋果」、「麥芽」、「巧克力」都是很多人從小喝到大的味道。不少人也提及，「最愛果汁牛奶」、「養樂多牛奶才是最好喝的」、「木瓜牛奶」、「草莓！」、「酪梨牛奶」、「水果、麥芽跟蘋果」、「綠豆沙」、「咖啡牛奶，泡完溫泉喝發現新世界」、「我最喜歡的是杏仁牛奶」、「青蘋果牛奶超好喝嗚嗚嗚」。

其中，最受網友歡迎的調味乳是「麥芽牛奶」，「從小就只喜歡麥芽牛奶」、「當然是麥芽」、「麥芽沒有之一」、「喜歡喝不甜麥芽牛奶，可以試試鮮奶加一點麥茶」、「絕對是麥芽」、「麥芽沒有對手」。不過，由於調味乳加入蔗糖、果糖等原料進行調味，因此民眾飲用時需多注意熱量及糖分攝取。