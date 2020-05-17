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手搖飲店貼徵人啟事 簡單8個字讓網友笑翻：老闆真誠實

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友看到手搖飲店貼出的徵人啟事，上面的8個字讓他笑翻。 圖／翻攝自「爆笑公社」
一名網友看到手搖飲店貼出的徵人啟事，上面的8個字讓他笑翻。 圖／翻攝自「爆笑公社」

夏天到了，炎熱天氣讓手搖飲店的生意很火熱，有店家為了應付絡繹不絕的客人，會多聘請員工來幫忙，一名網友日前去買飲料時，看到飲料店貼出徵人廣告，上面僅簡單寫了8個字，讓這名網友看傻了眼，他拍下照片上傳臉書，引起許多人熱議，笑翻網友。

原PO在臉書「爆笑公社」寫道日前他到一家手搖飲店買飲料，在等待店家製作飲料時他看到店裡貼著一張「徵人啟事」，紅色紙張上頭大大寫著「徵人」兩個字，下面還有兩行共8個小字，直白地寫著「待遇不好，考慮清楚」，原PO看了笑說「剛去買飲料，等飲料的時候瞄到的，笑死我的毛，裡面員工應該都是刻苦耐勞的」。

照片一出笑翻許多網友，「哈哈…這可以，我願意嘗試」、「總是會有人送上門」、「待遇不好，可能沒薪水」、「我也想徵這種人」、「要徵很久」、「老闆真的想徵人嗎？」、「來應徵的都是沒考慮清楚的」、「何不改徵苦工」、「佛系員工，做功德的」、「進來的應該就跑不掉了」。

還有人大讚店家很直接，「老闆蠻誠實的」、「老闆吃了誠實豆沙包」、「誠實，走的時候才不會有怨言」、「做生意要緊的是誠信，這老闆做到了，絕不凹員工」、「誠實的老闆，我欣賞」、「老闆是個老實人呀」。

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