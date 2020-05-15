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情侶搭公車「脫口罩玩親親」 霸氣司機拋二選一：我拒載

聯合新聞網 / 綜合報導
示意圖。情侶搭車時拉下口罩親熱，遭公車司機拒載。 圖／聯合報系資料照
示意圖。情侶搭車時拉下口罩親熱，遭公車司機拒載。 圖／聯合報系資料照

台灣因應新冠肺炎（COVID-19）防疫政策，搭乘大眾運輸工具時皆需配戴口罩，但難免會出現投機取巧的民眾，偷偷露出口鼻「透氣」，讓人心生不快。不過，有網友搭公車時遇到「霸氣司機」，直接將拉下口罩親熱的情侶趕下車，整個過程讓眾人笑翻大呼「舒服」。

台灣實施「戴口罩搭乘大眾運輸工具」已有月餘，多數人乘車時都會自覺將口罩戴好，但偶爾仍會出現拉下口罩透氣的民眾，司機也是盡量勸導。有網友便分享一位「嚴格落實規定」的公車司機，對於不把口罩戴好的乘客就直接拒載或通報罰款，讓他搭公車時一定會將口罩牢牢綁在臉上。

他分享最近親眼目睹乘客被公車司機趕下車的經歷。他和一對高中生情侶同站上車，車行一段時間後男生突然拉下口罩想向女生索吻，即使女生拒絕仍一意孤行，而司機發現狀況後表情逐漸母湯，趁著紅燈停車時直接表示「根據傳染病防治法我拒載」，並提出在下一站放小情侶下車「搭下一班或你要罰款最多15000元」。

看到違規者被拒載，網友直呼「有夠紓壓」、「本日最療癒」，由於不少人都遇過不戴口罩搭車，或為了喝水、手機解鎖等理由拉下口罩屢勸不聽的人，對司機行為更大加讚賞「為了大家安全，司機做的很好」、「我一定會去打去客服要求獎勵他」。也有網友直接表示這個男友太白目又講不聽，建議女生好好想想，「這位妹妹可以考慮找新男友了，把爽看得比防疫重要的人，會有多珍惜伴侶呢」。

口罩 公車 新冠肺炎

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