紙盒飲料上這個圖案是什麼意思？ 網友解答功能：很方便

炎炎夏日來瓶冰涼的飲料最舒服，而超商的飲料種類繁多，有利樂包、瓶裝、紙盒飲料等，但其中在紙盒飲料上面有個剪刀圖示，相信很多人不知道這是什麼意思？就有網友發文表示他發現買的紙盒飲料封口處有這個圖案，不懂剪掉後能幹嘛？貼文一出引來網友的熱議，當中還有內行的網友提出了解答。

原PO在PTT寫道因為最近天氣太熱而喝了不少飲料，不過他發現只要是紙盒飲料，上面的封口處會有個小剪刀的圖案，他很好奇這究竟有什麼用途，「是叫我把它剪掉嗎？如果我把它剪掉可以幹嘛？會像以前的麥當勞快樂兒童餐的盒子一樣可以摺出一台無敵鐵金剛嗎？」

網友看了議論紛紛，有人搞笑的說「可以集點抽獎」、「剪了會有驚喜，勸你不要」、「拿來挖鼻孔的」、「竟然有人不知道寄回去可以送一瓶？」、「剪下來種盆栽會再長一杯出來」。不過有內行的網友提供解答說「倒杯子用的」、「最早是鋁箔包有的。除了抽獎，剪開也方便倒杯子裡喝」、「以前新聞報抽獎達人都靠瓶蓋、截角好嗎？」、「我猜是古早時代有活動時郵寄抽獎用的吧」。