吃平價牛排見正確吃法介紹 內行網友解釋原因

一名網友到牛排店用餐，看到桌上有一張牛排正確吃法的介紹，讓他覺得很有趣。 圖擷自 部落格 不論是高檔牛排餐廳還是夜市的平價牛排，都讓許多人口水直流，而台式牛排更成為庶民美食，不同於外國牛排吃法，台灣自創牛排搭配麵和蛋，讓許多人不用花大錢也能享受，但吃牛排有正確方法你知道嗎？有網友到牛排店用餐，看到桌上一張「牛排正確吃法」的介紹，他拍下照片上傳網路後引起網友熱烈的討論。

原PO到牛排店用餐時，桌上這張「牛排正確吃法」的介紹吸引了他的目光，他拍下照片上傳到PTT上，只見上面寫著「牛排正確吃法，先從牛排吃起，當熱騰騰的牛排送到面前時，鐵盤上的滋滋聲，和四溢的香味，令人食指大動，此時應先將牛排翻面，因鐵盤的熱度會使牛排內所含之血水往上滲出」讓他看了覺得吃牛排還有方法，實在很有趣。

照片引起許多人的討論，有網友認為每個人的喜好不同，先吃哪樣沒什麼差別，「有人喜歡先吃麵或蛋啊」、「我還真的都先吃麵」、「很多人都先吃麵或喝湯」、「吃完肉就不會想吃麵了」、「我就是要先吃無關緊要的蔬菜」、「鐵板牛排先吃什麼哪有差」、「牛排上方蓋滿了麵，怎麼先吃肉」、「我還以為是先從開胃菜跟湯吃起呢」、「我還是習慣麵-蛋-肉-湯」。

不過也有內行的網友提出看法，「等你吃完麵和蔬菜時，牛排就過熟了啊」、「牛排送來要先讓他放幾分鐘收汁才是，不然切開肉汁都流掉了」、「你點3分熟，吃完旁邊的東西鐵板都幫你烤到5分了」。