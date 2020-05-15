IKEA購物袋變出最潮宜家口罩 藝術家分享製作方法

當大家以為本地疫情受控時，近日卻新增確診個案。為保障健康，大家絕不能掉以輕心，戴口罩及勤洗手依是必須之事。早前，藝術家王志鈞（Zhijun Wang）於個人社交帳戶分享自製口罩的方法及草圖，讓大家能夠自製防疫物資。

來自中國北京的王志鈞，擅於將波鞋改造成口罩，自2014年起開始將創作成果上載至個人社交帳戶，慢慢累積了知名度。一款以YEEZY BOOST V2改造而成的口罩更讓他一炮而紅，成為潮流及藝術家的矚目新秀。其後他以IKEA FRAKTA Shopping Bag創作出藍色口罩，同樣成為網上熱話，吸引不少人詢問銷售渠道及售價。

王志鈞那些富有創意的作品不僅吸引4.7萬位追隨者，更讓他成為入圍Jerusalem Design Week 2019，名人Pharrell Williams亦曾與他合作推出聯乘系列，就連村上隆亦曾戴上他的作品「打卡」。

村上隆曾戴上王志鈞的作品「打卡」。圖擷自 IG@zhijunwang

鑑於近月來新冠肺炎持續蔓延但許多人因口罩短缺而缺少必要的防護，王志鈞與妻子Yutong Duan決定發起「MASKOLOGY EVERYONE CAN MAKE A MASK」活動。二人花上整整一個月時間，開發出一款能夠在家自製的口罩模版，並在個人網站上分享製作草圖，藉此為社會做有意義的事。

這次王志鈞所提供的草圖，終有機會讓大家自製令人趨之若鶩的IKEA FRAKTA Shopping Bag口罩。但王志鈞不忘提醒大家，製作時緊記使用透氣且具有防護功效的材料，並以適合的工具完成製作過程。整個製作過程不算太難，卻需要不少耐性以及一部衣車，有心人不妨挑戰一下。

IKEA口罩草圖。圖擷自 IG@zhijunwang

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文章授權轉載自《香港01》