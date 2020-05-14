自製豪華炸雞桶！超狂裝法現省300元 網讚：生活智慧王

日前有名女網友表示，老公和小孩吵著要吃肯德基，於是她靈機一動，跑去五金行買水桶，再到炸物店單點雞腿、雞翅，配上清涼解膩的可樂，這樣買下來直接現省2、300元，超有才的做法引來網友驚呼，「請收下我的膝蓋」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一張照片寫道，「爺跟妃子們說要吃肯德基的炸雞桶，所以我就讓他們心想事成」，只見炸雞不是用一般的紙桶裝，而是五金行賣的「紅色水桶」，裡面裝有雞腿、雞翅、雞塊跟薯條，豪華炸雞桶就此誕生。有趣的是，老公看到成品後一臉正經地問「現在肯德基都用這種桶子嗎？」，這番回應讓原PO哭笑不得。

照片在網上曝光，吸引上千名網友按讚留言，「這不是肯德基…地上打滾ing 」、「高手在民間」、「這感覺很划算耶」、「可惡！妳這樣害我想去買來吃」、「我覺得不錯，可以學起來」、「不錯耶，內容物更澎湃」、「生活智慧王是妳」。

另外有網友提醒，「塑膠裡面有脂溶性的化學物質，裝炸雞後塑膠桶內側會經由炸雞表面的油，把塑膠裡的脂溶性化學物質釋放到炸雞裡，基本上不建議用塑膠裝油炸物質，會有食品安全疑慮」。